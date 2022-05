Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss im Rahmen der zivilrechtlichen Ermittlungen des Staates New York zu seinen Geschäftspraktiken unter Eid aussagen. Das entschied ein Bundesberufungsgericht am Donnerstag. Ebenso müssen demnach Trumps Kinder Ivanka und Donald Jr. aussagen. Damit wies das Berufungsgericht die Argumente der Trumps zurück, die sich der Aussage verweigern wollten, wie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bekannt gab.

Gleichzeitig laufen in New York auch strafrechtliche Ermittlungen gegen Trump und sein Imperium. Alles, was er in einer zivilen Anhörung sagt, könnte auch in diesem Verfahren verwendet werden.

Donald Trump ist Gründer der Trump Organization, seine beiden Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump sind die Vizepräsidenten des vor allem im Immobilienbereich tätigen Firmenkonglomerats.