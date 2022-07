SPIEGEL: Indien soll die Volksrepublik bald als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen. Was bedeutet das für China?

Morland: Demografie ist nicht alles, aber es sieht wirklich düster aus für China. Das Reservoir an Arbeitskräften nimmt ab. Eine junge Bevölkerung machte einst den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas möglich. Aber jetzt verlassen mehr Menschen den Arbeitsmarkt als nachkommen. Außerdem ist China noch immer ein relativ armes Land – und für Einwanderer unattraktiv. Was in so einer Situation passiert, kann man am Beispiel Japans sehen: Japan galt als Zukunftsland. Dann kam es an den demografischen Punkt, an dem jetzt auch China steht – und es folgten 30 Jahre ökonomischer Stagnation.