Das sagt Moskau: Fünf Verletzte bei Drohnen-Angriff auf Krim

Auf der Halbinsel Krim ist unterdessen nach russischen Angaben in der Stadt Sewastopol der Stab der Schwarzmeerflotte mit einer Drohne angegriffen worden. Fünf Mitarbeiter seien dabei am Sonntag verletzt worden, teilte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram mit. Die Drohne sei in einem Hof des Stabquartiers eingeschlagen. Russland hatte die Krim 2014 annektiert.

»Am heutigen frühen Morgen haben ukrainische Nationalisten entschieden, uns den Tag der Marine zu verderben«, schrieb Raswoschajew auf Telegram. Die Feierlichkeiten zu dem in Russland in vielen Regionen begangenen Tag wurden für Sewastopol abgesagt. Raswoschajew bat Anwohner, »nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben«. Der Inlandsgeheimdienst FSB arbeite an der Aufklärung des Falls. Russische Behörden in Regionen an der Grenze zur Ukraine beklagen immer wieder Angriffe aus dem Nachbarland.