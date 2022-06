Noch immer erinnern große Tafeln daran, wo die Stadt für ihre Bewohner gebaut hat. Die Schilder sind vielleicht die geschickteste Werbung für sozialdemokratische Politik überhaupt. Mit ihnen zeigt die Stadt seit hundert Jahren, was sie geleistet hat – und wer in dieser Zeit regierte. Seit 1920 wurden in Wien 220.000 kommunale Wohnungen errichtet. Rekord in Europa, vielleicht auch insgesamt in der demokratischen Welt. Die eigentliche Leistung, sagen viele Wienerinnen und Wiener, sei aber, dass bis heute kein einziges Haus verkauft wurde.

Mit diesem Schatz an Wohnungen unterscheidet sich Wien inzwischen deutlich von den meisten anderen Großstädten, wo die Mieten für viele Menschen zunehmend unbezahlbar werden. Gleichzeitig gibt es in kaum einer anderen europäischen Stadt so wenig Wohneigentum.