»Die Briten änderten den Namen von Bharat in Indien. In Artikel 1 der Verfassung heißt es: ›Indien, das ist Bharat.‹ Unser Land ist seit Tausenden von Jahren unter dem Namen ›Bharat‹ bekannt. Es ist der alte Name dieses Landes und findet sich in alten Sanskrit-Texten«, sagte er.

Oppositionspolitiker reagierten dagegen empört. »Ich hoffe, dass die Regierung nicht so töricht sein wird, auf ›Indien‹ komplett zu verzichten«, schrieb Shashi Tharoor von der oppositionellen Kongresspartei beim Onlinedienst X, vormals Twitter. Anstatt den »Anspruch auf einen geschichtsträchtigen Namen« aufzugeben, der weltweit anerkannt sei, sollten »weiterhin beide Namen verwendet« werden.