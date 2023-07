Es war eines seiner großen Versprechen, ein wichtiges Projekt seiner Regierung. Deshalb kündigte US-Präsident Joe Biden unmittelbar nach der höchstrichterlichen Annullierung seines milliardenschweren Programms zum Erlass von Studienschulden neue Maßnahmen zugunsten von Bürgern mit Schulden aus der Hochschulausbildung an. Diese Maßnahmen sollten so vielen Empfängern von Studiendarlehen wie möglich zugutekommen und »so schnell wie möglich in Kraft treten«, kündigte Biden am Freitag in Washington an.