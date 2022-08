Bidens Reisen werden auf Eis gelegt, solange er auf einen negativen Test wartet. Er plant, am Montag nach Kentucky zu reisen, um sich die Schäden einer katastrophalen Überschwemmung anzusehen und sich mit Familien zu treffen.

Husten »fast vollständig verschwunden«

Biden gehe es »großartig«, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sie solle ausrichten, er arbeite mehr als acht Stunden am Tag. Auch O'Connor schrieb in seinem ärztlichen Bericht, Biden fühle sich »weiterhin sehr gut«. Während seiner ersten Ansteckung mit dem Virus waren Bidens Hauptsymptome eine laufende Nase, Müdigkeit und ein lockerer Husten, sagte sein Arzt damals. Während seines erneuten Ausbruchs kehrte laut O'Connor nur Bidens Husten zurück und war am Freitag »fast vollständig verschwunden«.