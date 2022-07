Natürlich sei es schmerzhaft, viele Projekte und Ideen nicht weiter begleiten zu können, räumte Johnson in seiner Rede ein. »Ich bin traurig, dass ich den besten Job der Welt aufgeben muss«. Die Zukunft des Landes sei jedoch »golden«, so der scheidende Premier. Zugleich deutete er an, »ein Herdentrieb« im Parlament in Westminister habe dazu geführt, dass er nun zurücktreten müsse. Mit seinen Bemühungen, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass ein Regierungswechsel unangebracht sei, sei er jedoch nicht durchgedrungen, so der Premier.