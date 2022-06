Uğur Şahin kennt die Kritik an seinen Afrika-Plänen, er weiß, dass die Nachfrage stockt. Und für die geplanten Omikron-Booster kommt das Werk in Afrika wohl zu spät. Er setzt deshalb auch auf neue Produkte, die in Ruanda hergestellt werden sollen: mRNA-Impfstoffe gegen Malaria, Tuberkulose, HIV, sogar Krebs. Doch die sind noch in den klinischen Studien, auch wenn die Hoffnung groß ist. Der Spatenstich in Kigali ist eine große Wette auf die Zukunft – und ein nicht ganz uneigennütziges Investment in den afrikanischen Markt, munkeln einige Experten.

Die Kritik an Biontechs Plänen hat auch mit einem Mann zu tun, der an diesem Donnerstag auf der Baustelle in Kigali nicht zu übersehen ist. Holm Keller trägt einen gelben Schal, es ist sein Erkennungszeichen. Er begrüßt die Staatsgäste, als wäre er selbst der Star des Tages, Şahin wirkt fast verloren neben ihm. »Ich bin der Gastgeber«, ruft Keller noch während der letzten Vorbereitungen den Arbeitern in Kigali zu. Keller gibt während der Veranstaltung Präsident Kagame Anweisungen, wo er zu stehen und wie er den symbolischen Spaten zu halten hat. Alle Staatsgäste erwähnen ihn in ihren Ansprachen.