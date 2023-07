Yola wäre fast auch beim letzten Klimagipfel in Scharm-EL-Scheich dabei gewesen, eingeladen war sie, doch dann hat sie ihren Flieger verpasst, »dumm gelaufen«. Aber in der kenianischen Hauptstadt Nairobi war Yola schon, bei einer großen Uno-Konferenz, mit gerade einmal 12 Jahren. »Die Leute da sagten: Das ist ja toll, du kommst aus so einfachen Verhältnissen und kannst über ein so schwieriges Thema sprechen. Sie haben mich wohl nicht ernst genommen«, erinnert sie sich.

Kurz darauf wurde eine bekannte ugandische Umweltaktivistin von der Nachrichtenagentur AP aus einem Gruppenbild in Davos herausgeschnitten, sodass nur noch weiße Menschen übrig blieben, der Fall sorgte weltweit für Aufsehen. Yola hingegen schaffte es in den britischen »Guardian«, in eine Porträtserie über Klimaaktivistinnen aus aller Welt. »Ich fand statt, ich wurde nicht entfernt, das hat mir wirklich viel Rückenwind gegeben«, sagt die 15-Jährige.

Ihr großes Vorbild ist Greta Thunberg. Und trotzdem will sie nicht einfach eine neue Greta werden. »Ich habe ganz andere Probleme als sie, und genau darauf will ich mich konzentrieren«, sagt Yola. In ein paar Jahren möchte die Schülerin eine noch einflussreichere Aktivistin sein, erzählt sie, »damit die Menschen begreifen, dass Klimathemen nicht nur für weiße Leute sind.«