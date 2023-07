SPIEGEL: In den Townships gibt es sehr viele unmittelbare Probleme: Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Gewalt gegen Frauen. Steht der Klimawandel wirklich auf der Agenda der jungen Menschen?

Fuyani: Wenn die jungen Leute in unser Programm kommen, dann erklären wir ihnen erst mal, was der Klimawandel genau ist und wie er mit sozialer Gerechtigkeit zusammenhängt. Dann haben vielen so einen Aha-Moment: »Oh wow, jetzt verstehe ich das.« Sie fangen an, sich darüber Gedanken zu machen. Inzwischen ist das Thema aber generell präsenter als noch vor drei oder vier Jahren. Es reicht jedoch noch nicht. Wir müssen das Thema viel stärker pushen, die Politiker zum Handeln drängen. Unsere Mädchen können Teil dieser Revolution sein. Das soll nicht von den anderen akuten Problemen ablenken, die sie in ihrem Leben haben, es soll ihnen vielmehr erklären, dass einige davon Auswirkungen des Klimawandels sind.

SPIEGEL: Sie bilden die Mädchen bei Black Girls Rising schon zu Aktivistinnen aus, wenn sie gerade einmal elf oder zwölf Jahre alt sind. Ist das nicht etwas zu viel verlangt?

Fuyani: Als Erwachsene vergessen wir tatsächlich manchmal, dass wir es hier mit Kindern zu tun haben. Wir rufen uns das dann in Erinnerung und sagen ihnen die ganze Zeit, dass sie auch spielen dürfen. Sie haben noch ein ganzes Leben vor sich, in dem sie als Klimaaktivistinnen unterwegs sein können. Aber ihre Jugend erleben sie nur einmal. Deshalb nutzen wir das erste Jahr im Programm, um ihre emotionale Intelligenz zu stärken, damit sie auch den Mut haben zu sagen: Das funktioniert nicht. Das will ich nicht. Ich möchte eine Pause machen. Aber bisher sind nur zwei Mädchen ausgestiegen, die anderen haben es durchgezogen.

SPIEGEL: In Deutschland ist der Klimaaktivismus radikaler geworden, Menschen kleben sich auf der Straße fest. Wird die Bewegung auch in Afrika militanter?

Fuyani: Diese Frage treibt mich auch persönlich sehr stark um, vor allem im südafrikanischen Kontext. Der Kampf gegen die Apartheid konnte nur gewonnen werden, weil die Menschen wütend waren und Gewalt einsetzten, um das System zu bekämpfen. Und es hat funktioniert. Ich frage mich oft: Müssen wir diesen Zyklus der Wut wiederholen? Und vor allem: Welche Auswirkungen hätte das auf die Psyche der Leute? Haben wir die Mittel, die Jugendlichen danach zu betreuen und sie wieder runterzubringen? Die Antwort ist: Nein. Deshalb setzt Black Girls Rising eher auf positive Energie. Ja, die Mädchen nehmen an Kundgebungen und Streiks teil, aber wir sagen ihnen oft, dass sie nicht die ganze Zeit wütend sein müssen. Wir wollen nicht, dass das ihr Narrativ wird. Als Schwarze wird uns diese Aggressivität ohnehin ständig angehängt, wir werden als dauerwütend abgestempelt.

SPIEGEL: Das klingt nach einem schwierigen Umfeld für Klimaaktivismus.

Fuyani: Oh ja, es ist schwierig. Einige der Mädchen bekommen zu Hause kaum etwas zu essen, weil ihre Eltern arbeitslos sind. Und sie verstoßen gegen kulturelle Normen, denn wir leben in einer sehr patriarchalischen Gesellschaft, in der Frauen unterwürfig sein sollen. Dennoch bleiben sie und brechen all diese Stereotypen. Das beeindruckt mich.