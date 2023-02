Der Minister reagierte nun auf Feststellungen eines Journalisten, der aufführt, wie stark die Uniformen im Film denen ähneln, die französische Soldaten bis 2022 bei ihrer Mission in Mali trugen.

Frankreich werde in dem Film als eine Nation dargestellt, die sich die Schätze des fiktiven afrikanischen Landes, in dem die Handlung spielt, aneignen wolle, schrieb der Journalist Jean Bexon. Die Schurken in dem Film trügen die Uniformen französischer Soldaten.

Minister Lawrow spricht über Neokolonialismus

Frankreich hatte sich vor etwa einem Jahr für einen Rückzug aus Mali entschieden, weil die mit einem Putsch an die Macht gekommene militärische Übergangsregierung enge Kontakte zu Russland pflegt und Kämpfer der russischen Söldnergruppe Wagner angeheuert haben soll. Auch Deutschland hatte im November den Abzug beschlossen.