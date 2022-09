An der Decke hängt eine Lichterkette, sie leuchtet in vielen grellen Farben, als sei hier gerade ein Kindergeburtstag im Gange. Raymond sitzt auf einem Plastikstuhl unter der Lichterkette, er trägt einen knallroten Cowboyhut und ein gelbes T-Shirt, auf dem Tisch vor ihm steht eine große Flasche Bier. Raymond lacht viel, dann holt er sein Handy heraus und scrollt durch die Fotogalerie.

Zunächst sind viele Kinder zu sehen. Sie spielen allerdings nicht oder tragen Schulranzen, sondern halten Maschinengewehre in der Hand. Statt in einer Schuluniform stecken sie in Tarnfleck. Auch Raymond ist auf den Bildern zu sehen, diesmal etwas martialischer, ohne Cowboyhut, er hält eine Waffe und posiert auf dem Gruppenbild der Rebellen neben den Kindern. Er scrollt weiter nach unten, irgendwann hören die Fotos auf, es folgen Dutzende Pornovideos. Verlegen schaltet Raymond das Handy aus.

Wir sind zu Gast bei den Mai-Mai Yakutumba in Südkivu in der Demokratischen Republik Kongo. Die berüchtigte Rebellengruppe beherrscht diese Region; sie metzeln Dörfer nieder, vergewaltigen Frauen, erpressen – um ihre Macht vor Ort auszubauen. Und sie kontrollieren das große Geschäft mit dem Gold, darum soll es in dieser Geschichte gehen.