Die Kampagne sieht vor, registrierte Waffen massenhaft zu überprüfen. Zudem soll verstärkt gegen illegalen Waffenbesitz vorgegangen werden. Auf diese Weise sollen Hunderttausende Schusswaffen aus dem Verkehr gezogen werden.

Strengere Kontrollen und Stopp von Waffenscheinen

Die beiden Taten, bei denen auch zahlreiche Menschen verletzt worden waren, hatten in dem Land Entsetzen ausgelöst. Vučić kündigte bereits nach dem Angriff in der Schule strengere Waffenkontrollen sowie ein zweijähriges Moratorium für die Ausgabe von Waffenscheinen an.