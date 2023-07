Die Boeing-Maschine war am 8. Januar 2020 auf dem Weg nach Kiew kurz nach dem Start in Teheran von der iranischen Luftabwehr abgeschossen worden. Alle 176 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Der Abschuss wurde von der iranischen Führung zunächst geleugnet.

Iran verurteilte Militärs zu langen Haftstrafen

Später hieß es, das Flugzeug sei irrtümlich für eine amerikanische Rakete gehalten worden. Nach Angaben der Luftfahrtbehörde war das Radarsystem falsch ausgerichtet, was zu einem Kommunikationsfehler geführt habe. Im April hatte Irans Justiz dann zehn Militärs für den Vorfall zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Kritiker hatten das Verfahren als Schauprozess verurteilt und werfen Teheran einen absichtlichen Abschuss vor.