Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände und Präsidentenpalast in Brasília

Lula hielt sich in São Paulo auf

Entgegen den Gepflogenheiten hatte Bolsonaro nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Lula am Neujahrstag teilgenommen und war mit seiner Familie in die USA geflogen. Vor seinem Abflug nach Florida wandte er sich an seine Anhänger und rief sie zum Kampf gegen Lula auf.

Der neue Präsident Luiz Inacio Lula Silva hielt sich im Bundesstaat São Paulo auf. Der linke Politiker hatte vor einer Woche seinen Amtseid abgelegt.