Bolsonaro war zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit am 1. Januar in die USA geflogen, in den Bundesstaat Florida. Der rechtsextreme Politiker hatte die Präsidentschaftswahl gegen den Linken Luiz Inácio Lula da Silva verloren. An der Amtseinsetzung seines Nachfolgers Lula nahm Bolsonaro entgegen der Tradition nicht teil. Am 8. Januar stürmten hunderte Bolsonaro-Anhänger in Brasília den Präsidentenpalast, das Kongressgebäude und den Sitz des Obersten Gerichts. Das Oberste Gericht will ermitteln, ob Bolsonaro zu den demokratiefeindlichen Protesten angestiftet hat, was er bisher bestreitet.