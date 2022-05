Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat nach dem Tod eines Mannes bei einer Verkehrskontrolle die Polizei verteidigt. »Ich bedauere, was passiert ist«, sagte der rechtspopulistische Politiker am Montag – aber die Autobahnpolizei mache im Allgemeinen »einen außergewöhnlichen Job«. Zuvor hatten Videos des umstrittenen Polizeieinsatzes für Aufsehen gesorgt. Beamte hatten vergangene Woche einen Verdächtigen in den Kofferraum ihres Wagens gezwungen und eine Tränengasgranate hinterhergeworfen. Der Mann erstickte.