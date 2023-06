Schiffe der Küstenwache und Kriegsmarine brachten die Leichen von 78 Menschen zum südgriechischen Hafen von Kalamata. Die Toten würden nach Athen überführt, berichtet der Staatssender ERT. Dort sollen DNA-Proben genommen werden, um die Menschen zu identifizieren.

Kann man das gesunkene Boot heben?

Der Unglücksort befindet sich in der Region der tiefsten Stelle des Mittelmeers, dem bis zu 5267 Meter tiefen Calypsotief. Eine Bergung des Wracks ist deshalb kaum wahrscheinlich. Experten halten einen solchen Versuch für sehr aufwendig und teuer.

Wie geht es für die Überlebenden weiter?

Nach offiziellen Angaben konnten 104 Menschen gerettet und in den Hafen von Kalamata gebracht werden: 47 Syrer, 43 Ägypter, zwölf Pakistaner und zwei Palästinenser. Alle Geretteten sind Männer, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. 26 von ihnen hätten im Krankenhaus hauptsächlich wegen Unterkühlung behandelt werden müssen, hieß es weiter. Am Freitag begannen die Behörden, die Überlebenden in ein Auffanglager nördlich von Athen zu bringen, wo die Migranten registriert werden und Asylanträge stellen können.

»Die Überlebenden befinden sich in einer sehr schwierigen Situation. Im Moment stehen sie unter Schock«, sagte Erasmia Roumana, Leiterin einer Delegation des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR), nachdem sie die Geretteten getroffen hat. »Sie wollen sich mit ihren Familien in Verbindung setzen, um ihnen zu sagen, dass es ihnen gut geht, und sie fragen ständig nach den Vermissten. Viele haben Freunde und Verwandte, die nicht auffindbar sind.«

Wie gefährlich ist das Mittelmeer?

Laut UNHCR ist die Reise von Libyen oder Tunesien über das zentrale Mittelmeer nach Europa die tödlichste Migrationsroute der Welt. Seit Jahresbeginn galten bereits vor dem Unglück 1039 Menschen als vermisst. Die Zahl dürfte aber weit höher liegen, da einige Schiffsunglücke wohl nie registriert wurden. Seit 2014 sind nach Uno-Angaben mehr als 20.000 Menschen auf dem Mittelmeer gestorben. Im April 2015 verloren mehr als tausend Geflüchtete vor der libyschen Küste ihr Leben.

Die Vereinten Nationen mahnten nach dem Unglück erneut die Sicherheit von Fluchtrouten an. »Dies ist ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten zusammenkommen und geordnete, sichere Wege für Menschen schaffen, die zur Flucht gezwungen sind«, sagte Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch in New York. In diesen Prozess müssten »Herkunftsländer, Transitländer und Bestimmungsländer« eingebunden sein.

Wie sieht die griechische Migrationspolitik aus?

Griechenland hat die Kontrollen seiner Gewässer in den vergangenen Jahren massiv verschärft. Auch deshalb wählen Schleuser zunehmend gefährliche, lange Routen südlich an Griechenland vorbei direkt nach Italien, um von dort ihre Reise nach West- und Nordeuropa leichter fortsetzen zu können. Die meisten Migrantinnen und Migranten kommen jedoch aus der Türkei. Sie erreichen Griechenland entweder über die nahe gelegenen ostgriechischen Inseln oder überqueren den Fluss Evros, der entlang der Landgrenze verläuft.

Die Zahl der Überfahrten ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, da Griechenland nicht nur die Seepatrouillen verstärkt, sondern auch einen Grenzzaun entlang des Evros errichtet hat. Doch das Land sieht sich immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, es schicke Geflüchtete über die Grenze zurück in die Türkei und hindere sie so illegal daran, Asyl zu beantragen. Athen hat dies wiederholt bestritten.

Wo steht die EU in Migrationsfragen?

Erst in der vergangenen Woche hatten sich die Innenminister der EU-Staaten nach langen Verhandlungen darauf verständigt, dass die Asylverfahren in der EU wegen der Probleme mit illegaler Migration deutlich verschärft werden sollten. Unter anderem ist nun ein härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive vorgesehen.