Der Konservative war als Wirtschaftssekretär zuletzt dem am Dienstag zurückgetreten Finanzminister Rishi Sunak unterstellt. Glen war insbesondere für den britischen Finanzdienstleistungssektor zuständig. Weil diverse Unternehmen aus dem Sektor in der City of London beheimatet sind, wird das Amt auch als City Minister bezeichnet.

Konservativer Abgeordneter will neues Misstrauensvotum gegen Johnson

12.04 Uhr: Der Tory-Abgeordnete Chris Skidmore drängt auf ein neues Misstrauensvotum gegen seinen Parteifreund, Ministerpräsident Boris Johnson. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, reichte Skidmore einen Antrag für ein neues Misstrauensvotum ein. Er verlangte demnach eine Änderung der Partei-Regularien. Die derzeitigen Regeln schützen Johnson, der erst Anfang Juni ein Misstrauensvotum erfolgreich überstandenen hatte, vor einer weiteren Abstimmung.