Zum Ende seines Schreibens spart der Secretary of State for Northern Ireland – so Lewis' offizielle Bezeichnung – allerdings nicht mit Kritik. Er habe Johnson einen »Vertrauensvorschuss« gegeben. Allerdings könne er nicht weiter seine persönliche Integrität opfern, um »die Dinge, so wie sie nun stehen« zu verteidigen. »Eine ehrliche und verantwortungsvolle Regierung beruht auf Ehrlichkeit, Integrität und gegenseitigem Respekt«, so Lewis. Er habe sein Rücktrittsschreiben bereits an Johnson übergeben, so Lewis.