Die Konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson ist nach den Rücktritten zweier wichtiger Minister in Aufruhr. Bei den Tories herrsche »offener Krieg«, kommentierte der Sender Sky News in der Nacht zum Mittwoch. Die BBC zitierte einen anonymen Parlamentarier, der sogar den »Geruch des Todes« im Londoner Parlamentsbezirk Westminster vernommen haben will.

Am Dienstagabend waren überraschend zwei wichtige Minister zurückgetreten: Finanzminister Rishi Sunak, der lange als möglicher Nachfolger Johnsons galt, und Gesundheitsminister Sajid Javid. Beide betonten in ihren Rücktrittsschreiben, sie hätten das Vertrauen in den Premier verloren (mehr zu den Gründen für die Rücktritte erfahren Sie hier ).