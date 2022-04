Nach Boris Johnsons Entschuldigung  »Angeführt von Lügnern und Verbrechern«

Die Titelseiten der britischen Presse an diesem Mittwoch: Boris Johnson als »Pinocchio-Premier«, eine andere Zeitung schreibt »Angeführt von Lügnern und Verbrechern«. Grund für die Aufregung: Johnson war zu einer Geldstrafe im Zusammenhang mit der »Partygate«-Affäre verurteilt worden. Am Dienstagabend gab er eine Erklärung ab:

Boris Johnson, Britischer Premierminister: »Ich entschuldige mich noch einmal voll und ganz und möchte im Sinne der Offenheit und Demut völlig klarstellen, was an diesem Tag passiert ist. Mein Tag begann kurz nach 7 Uhr und ich leitete 8 Sitzungen in Nummer 10, einschließlich des Kabinettsausschusses, der über die COVID-Strategie entschied. Ich besuchte eine Schule in Hemel Hempstead, was mich für über 4 Stunden aus der Downing Street fernhielt. Und zwischen all diesen Verpflichtungen an einem Tag, der zufällig mein Geburtstag war, gab es kurz nach 14 Uhr eine kurze Versammlung im Kabinettsraum, die weniger als 10 Minuten dauerte, während der Menschen, mit denen ich zusammenarbeitete, freundlicherweise ihre Glückwünsche äußerten. Ich muss ganz offen sagen, dass mir damals nicht in den Sinn gekommen ist, dass dies ein Regelverstoß gewesen sein könnte. Aber natürlich hat die Polizei etwas anderes festgestellt, und ich respektiere das Ergebnis ihrer Ermittlungen voll und ganz.«

Nicht ausgeschlossen ist, dass Johnson weitere Strafen erhalten könnte, da die Polizei eine ganze Reihe von Feierlichkeiten während des Corona-Lockdowns untersucht. Labour-Chef Starmer forderte Johnsons Rücktritt, »Großbritannien habe Besseres verdient«.