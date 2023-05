Ein Sprecher Johnsons sprach der Nachrichtenagentur PA zufolge von »abgekürzten Einträgen in den offiziellen Kalender«, die im Zuge der Vorbereitung auf eine parlamentarische Untersuchung zu Johnsons Äußerungen über Lockdown-Verstöße zutage gekommen seien. Seine Anwälte hätten diese Einträge an das Cabinett Office weitergegeben – von dort gingen sie demnach auch an die Polizei.