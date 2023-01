Einem Bericht des »Guardian « vom Donnerstag zufolge handelt es sich um eine der größten Einzelspenden an einen Politiker in der britischen Geschichte. Die Zuwendung dürfte Gerüchte über ein geplantes Comeback des Konservativen weiter anfachen. Johnson ist nach seinem Rücktritt weiterhin Mitglied des britischen Parlaments und vertritt dort seinen Londoner Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip.