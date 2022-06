»Wir haben im Vereinigten Königreich ein System, in dem wir unsere Industrie nicht so bevorzugen, wie es einige andere Länder tun«, sagte Johnson am Sonntag bei seiner Ankunft zum G7-Gipfel in Deutschland. »Das müssen wir ändern. Wir müssen die britische Stahlindustrie mit viel billigerer Energie und billigerem Strom für ihre Hochöfen versorgen.«

Solch eine Regeländerung könnte allerdings einen erneuten Bruch der Verpflichtungen im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO bedeuten. Es wäre erneut eine Grenzüberschreitung, die der britischen Regierung immer wieder aber auch in ganz anderen Zusammenhängen vorgeworfen wird .