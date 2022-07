Ob Boris Johnson seine Amtszeit regulär beenden kann, ist fraglicher denn je . Seit seinem Amtsantritt 2019 stand Johnson oft in der Kritik, hat nachweislich die Unwahrheit gesagt, versucht, Gesetze zu seinem Vorteil zu ändern und wirre Ansprachen gehalten.

Lesen Sie hier eine nicht vollständige Auflistung der bisherigen Johnson-Skandale:

Der Einpeitscher

Chris Pincher trat in der vergangenen Woche zurück, weil er offenbar zwei Männer im betrunkenen Zustand begrapschte. Der Premier, der seinen Parteifreund erst im Februar zum stellvertretenden Fraktionseinpeitscher (Whip) ernannte, gab erst zu Protokoll, nichts über ähnliche Vorwürfe gegen Pincher gewusst zu haben. Am Dienstag dann die Kehrtwende. Johnson könne sich nun doch wieder daran erinnern, über frühere Anschuldigungen informiert worden zu sein. Am frühen Abend bat der Premier um Entschuldigung.