3. "Them's the breaks«

Johnson konnte sich also nicht gegen den Herdentrieb durchsetzen, so sieht er das. Beim »survival of the fittest« hat er verloren. Sein Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: »Und Sie, die britische Öffentlichkeit, ich weiß, dass es viele Menschen geben wird, die erleichtert sind, und vielleicht auch einige, die enttäuscht sind. Und ich möchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, dass ich den besten Job der Welt aufgeben muss.« Aber: »Them’s the break«, sagt Johnson –, »so ist das Leben«.

Kein Schuldeingeständnis, kein Wort, in dem er irgendeine Verantwortung für seinen Rücktritt übernimmt. (Lesen Sie hier alle Entwicklungen in Großbritannien im Liveblog.) Dabei muss Johnson nicht etwa wegen schlechter Politik zurücktreten, sondern weil immer mehr Menschen – auch in seiner eigenen Regierung – an seiner Integrität und Ehrlichkeit gezweifelt haben. Viele Briten haben genug von seinen Skandalen und Kumpeleien. Aber Johnson entschuldigt sich nicht bei ihnen. CNN-Journalistin Christiane Amanpour sagte nach der Rede, Johnson tue so, als würde er wegen »höherer Gewalt« zurücktreten.