Premierminister Boris Johnson hat sich »von ganzem Herzen« für die Teilnahme an illegalen Partys im Regierungssitz Downing Street während des Corona-Lockdowns in Großbritannien entschuldigt.

Am Donnerstag sollen die Abgeordneten im Unterhaus darüber abstimmen, ob die bisherigen Äußerungen von Johnson in der Angelegenheit von einem Ausschuss auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht werden sollen. Einem entsprechenden Antrag der Opposition gab Parlamentspräsident Lindsay Hoyle am Dienstag statt, wie er im Unterhaus mitteilte. Eine absichtliche Täuschung des Parlaments gilt als klarer Rücktrittsgrund.