In den traditionellen »Resignation Honours«, mit denen britischen Ex-Regierungschefs nach ihrem Abschied verdiente Persönlichkeiten ehren können, will der konservative Politiker seinen Vater Stanley Johnson mit dem Titel »Sir« würdigen lassen, berichtet die Zeitung »Times «. Johnsons 82-jähriger Vater, der früher Europaabgeordneter (1979-1984) war, sei einer von etwa hundert Menschen auf Johnsons Liste, heißt es in dem Bericht.