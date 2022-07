Badenoch ist eine der fast 60 Abgeordneten und Regierungsvertreter, die in dieser Woche zurücktraten, nachdem bekannt geworden war, dass Johnson einen der sexuellen Belästigung beschuldigten hochrangigen Kollegen in eine wichtige Partei-Position berufen hatte. Es war nur der letzte in einer Reihe von Skandalen. Nach dieser beispiellosen parteiinternen Revolte hatte Johnson am Donnerstag seinen Rücktritt als Parteichef angekündigt. Damit ist auch sein Aus als Regierungschef besiegelt, er kündigte aber an, bis zur Wahl der Parteispitze im Amt zu bleiben. Ein Zeitplan dafür soll am Montag stehen; allgemein wird eine Wahl im Oktober erwartet.