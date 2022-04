Beinahe 80 Prozent der britischen Wähler sind der Ansicht, dass der britische Premierminister Boris Johnson in der Partygate-Affäre um verbotene Zusammenkünfte im Regierungssitz während des Corona-Lockdowns gelogen hat. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag von Times Radio hervor.

Demnach schenken nur acht Prozent der Wähler dem konservativen Regierungschef Glauben. Selbst unter Anhängern von Johnsons Tories ist demnach eine deutliche Mehrheit (61 Prozent) davon überzeugt, dass er gelogen hat. Für die Erhebung wurden am 19. und 20. April 2079 Briten im Wahlalter befragt.

Johnson musste seine Aussagen zu der Affäre schon mehrmals korrigieren. Der Regierungschef hatte Verstöße gegen die von seiner eigenen Regierung erlassenen Coronaregeln in Reden im Unterhaus zunächst abgestritten. Als dies aufgrund von Veröffentlichungen nicht mehr haltbar war, behauptete er, nichts von entsprechenden Verstößen mitbekommen zu haben. Dann stellte sich heraus, dass Johnson selbst mehreren der fraglichen Zusammenkünfte dabei war.

Die Affäre könnte für Johnson weitere Konsequenzen haben. Ein parlamentarischer Ausschuss könnte aufgefordert werden zu klären, ob Johnson die Parlamentarier belogen hat. Über die Einsetzung einer solchen Untersuchung soll das Unterhaus noch am Donnerstag abstimmen.

Dass Johnson all dies im Unterhaus sagte, ist signifikant, denn eine absichtliche Täuschung des Parlaments gilt als klarer Rücktrittsgrund. Bislang macht Johnson aber keinerlei Anstalten, seinen Posten räumen zu wollen.

Ukrainekrieg: Boris Johnson zur unerwünschten Person in Russland erklärt

Ukrainekrieg: Boris Johnson zur unerwünschten Person in Russland erklärt

Ukrainekrieg: Boris Johnson zur unerwünschten Person in Russland erklärt

Ukrainekrieg: Boris Johnson zur unerwünschten Person in Russland erklärt

Die Debatte begann am Vormittag und könnte sich bis in den Abend hineinziehen. Oppositionschef Keir Starmer warf dem Premier vor, die Debattenkultur des Unterhauses zu missbrauchen. Den Abgeordneten ist den Regeln zufolge nicht erlaubt, sich gegenseitig Lügen vorzuwerfen. »Der Premierminister hat sich vor diese Kammer gestellt und Dinge gesagt, die nicht wahr sind, er verließ sich darauf, dass er nicht der Lüge bezichtigt wird, weil das nicht erlaubt ist«, sagte Starmer.

Johnson hatte sich am Dienstag entschuldigt . Die britische Öffentlichkeit könne zurecht »etwas Besseres von ihrem Premierminister erwarten«, sagte der Regierungschef. Er sei damals nicht davon ausgegangen, dass er etwas Falsches tue, bekräftigte Johnson. »Das war mein Fehler, und ich entschuldige mich vorbehaltlos dafür.«

Auch mehrere Parteikollegen kritisierten Johnson scharf. Selbst der Erz-Brexiteer Steve Baker kündigte an, für die Untersuchung zu stimmen und rief Johnson zum Rücktritt auf. »Der Premierminister sollte längst weg sein«, sagte er. Es galt daher nicht mehr als unwahrscheinlich, dass sich Johnson tatsächlich der Untersuchung durch das Committee on Standards stellen muss. Die konservative Regierungspartei hatte für die Abstimmung die Fraktionsdisziplin aufgehoben.

Der Premier war bei der Debatte am Donnerstag nicht dabei. Johnson war noch in der Nacht zu einer Reise nach Indien aufgebrochen. Versuche der Regierungspartei, die Abstimmung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, ließen die Konservativen kurz vor dem Beginn der Debatte fallen. In Indien sagte Johnson über die drohende Untersuchung, er habe absolut nichts zu verbergen. Rücktrittsforderungen wies er zurück: »Ich glaube nicht, dass es das richtige ist.«