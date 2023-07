Nicht mit »100-prozentiger Sicherheit«

Im Zentrum des Streits steht das ehemalige Smartphone von Boris Johnson, welches er bis in den Mai 2021 benutzte. Danach wurde es wegen Sicherheitsbedenken ausgetauscht und eingeschlossen. Nun will sich der Ex-Premier nicht mehr an sein Passwort erinnern können – zumindest nicht mit »100-prozentiger Sicherheit«. Das berichtete die britische Tageszeitung »Times«. Johnsons Sprecher dementierte den Bericht nicht. Die Befürchtung: Das Gerät könnte sich bei einer falschen Passworteingabe automatisch deaktivieren und seinen Inhalt löschen.