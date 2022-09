Seine letzte Rede - Boris Johnson verlässt am Dienstag den britischen Regierungssitz und verabschiedet sich von seinen Mitarbeitern – auf seine ganz eigene Art.

Boris Johnson, ehemaliger Premierminister

»Nun, das war’s Leute! Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier sind heute früh.

Wir haben und werden weiterhin die wirtschaftliche Stärke haben, um den Menschen das Geld zu geben, das sie brauchen, um diese Energiekrise zu überstehen, die durch Putins bösartigen Krieg verursacht wurde. Und ich weiß, dass Liz Truss und diese mitfühlende konservative Regierung alles tun werden, was wir können, um die Menschen durch diese Krise zu bringen, und dieses Land wird sie überstehen und wir werden gewinnen. Und wenn Putin glaubt, dass er Erfolg haben kann, indem er das britische Volk erpresst oder einschüchtert, dann ist er völlig verblendet.«

»Ich bin jetzt wie eine dieser Trägerraketen, die ihre Funktion erfüllt hat, und ich werde jetzt sanft in die Atmosphäre zurückkehren und unsichtbar in einer abgelegenen und obskuren Ecke des Pazifiks landen. Und wie Cincinnatus kehre ich an meinen Pflug zurück und werde diese Regierung nur mit allergrößter Inbrunst unterstützen. Ich werde Ihnen sagen, warum. Dies ist eine schwierige Zeit für die Wirtschaft. Es ist eine harte Zeit für Familien im ganzen Land. Wir können und werden sie überstehen und wir werden gestärkt aus ihr hervorgehen. Aber ich sage meinen konservativen Mitstreitern: Es ist an der Zeit, die politischen Machtspiele zu beenden, Leute. Es ist an der Zeit, dass wir uns alle hinter Liz Truss und ihr Team und ihr Programm stellen und für die Menschen in diesem Land etwas leisten, denn das ist es, was die Menschen in diesem Land wollen und was sie brauchen und was sie verdienen.

Gemeinsam haben wir ein Fundament gelegt, das die Zeit überdauern wird, sei es durch die Rückeroberung der Kontrolle über unsere Gesetze oder durch den Aufbau einer lebenswichtigen neuen Infrastruktur, ein großartiges, solides Mauerwerk, auf dem wir gemeinsam weiterbauen werden. Wir werden den Weg des Wohlstands ebnen, jetzt und für künftige Generationen. Und ich werde Liz Truss und die neue Regierung bei jedem Schritt auf diesem Weg unterstützen. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.«