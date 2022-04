Johnsons Indienreise Boris in Bollywood

Internationale Verwicklungen, einmal anders. Boris Johnson unterwegs in Indien. Mit seinem Besuch der asiatischen Wirtschaftsmacht will er offenbar auch den Eindruck erwecken, dass er trotz aller innenpolitischen Skandale noch den Hut auf hat - hier zumindest einen ordentlich angelegten Turban.

Weit weg von Strafzahlungen und Rücktrittsforderungen in der Heimat macht es ihm offenbar auch nichts aus, ausgerechnet jetzt das Land zu besuchen, das gerade dadurch aufgefallen ist, günstiges Rohöl aus Russland zu importieren. Überhaupt unterhält Indien gute Beziehungen zum Kreml, dessen Chef derzeit einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.

Um Kritik vorzubeugen, darf natürlich eine überraschende Johnson-Ankündigung nicht fehlen:

O-Ton Boris Johnson:

Ich kann heute ankündigen, dass wir in der kommenden Woche unsere Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt wieder eröffnen werden.

Dieser politische Paukenschlag ging allerdings angesichts des Bollywood-artigen Besuchs beinahe unter. Zu gern sendet der britische Premier Bilder vom lustigen volksnahen Politiker in die Heimat, der so ganz nebenbei ein mögliches Handelsabkommen mit Indien in Aussicht stellt.

O-Ton Boris Johnson:

Wir nutzen unsere Brexit-Freiheiten, um ein bilaterales Freihandelsabkommen zu schließen. Und heute haben Premierminister Modi und ich unseren Unterhändlern gesagt, dass sie es bis Diwali im Oktober abschließen sollen.

Offenbar nicht geplant war, dass Johnson bei seinem Besuch stolpert. Allerdings ist das ein Bild, das zumindest die britische Opposition gern auf die politische Laufbahn des Premiers übertragen würde.