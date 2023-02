Auch bei Theresa May läuft es finanziell

Zum Jahreswechsel wurde zudem bekannt, dass der frühere Premier einen Buchvertrag unterschrieben hat. Der Verlag Harper Collins will Johnsons Memoiren drucken – und hat dafür bereits einen Vorschuss in Höhe von mehr als 500.000 Pfund (568.000 Euro) gezahlt. In dem Werk soll es um Johnsons Zeit an der Spitze der britischen Regierung gehen.

Ebenfalls weit vorn auf der Liste der Topverdiener unter den britischen Abgeordneten befindet sich Theresa May. Johnsons Vorgängerin in 10 Downing Street meldete 965.000 Pfund (mehr als eine Million Euro) an Nebeneinkünften. Auch bei ihr kommen die zusätzlichen Einnahmen aus Honoraren für Reden. An Platz drei auf der Liste findet sich der ehemalige Generalstaatsanwalt Sir Geoffrey Cox, der mit seiner juristischen Arbeit umgerechnet ebenfalls mehr als eine Million Euro verdiente.