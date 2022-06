Im sogenannten Partygate-Skandal geht es um exzessive Feiern in Johnsons Amtssitz mitten im Corona-Lockdown. Aus einem unlängst vorgelegten Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray geht hervor, dass viele Partys in 10 Downing Street geplant wurden, einschließlich Absprachen darüber, wer den Alkohol mitbringt. Bei einer Party im Juni 2020 sei es zu übermäßigem Alkoholkonsum gekommen, hieß es in dem Bericht. Eine Person sei dabei krank geworden, zwei weitere hätten sich heftig gestritten. Bei einer anderen Party in der Nacht vor der Beerdigung von Prinz Philip sei bis in die Morgenstunden gefeiert worden. Auf zahlreichen Fotos sind die Partys dokumentiert, auch Johnson ist mehrfach abgebildet.