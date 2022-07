Nachfolge von Boris Johnson Auch britischer Finanzminister Zahawi unterstützt Truss

Johnson hatte am 7. Juli seinen Rückzug angekündigt – nach beispiellosem Druck aus seinem Kabinett. Am Montag nun beginnen die Mitglieder der Konservativen Partei die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin. Zur Abstimmung stehen nur noch Truss und Sunak. Die beiden setzten sich in mehreren Wahlrunden in der konservativen Parlamentsfraktion durch.

Für die Stimmabgabe ist Zeit bis zum Nachmittag des 2. September. Die Entscheidung kann bis dahin beliebig oft geändert werden. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Die Siegerin oder der Sieger zieht dann auch in den Regierungssitz in der Downing Street ein.