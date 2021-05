Reise für 15.000 Pfund Neue Untersuchung zu Boris Johnsons privaten Ausgaben und Spenden

Erst die Luxusrenovierung in Downing Street, dann eine teure Reise in die Karibik: Der britische Premier steht seit Längerem wegen seines Umgangs mit Spenden in der Kritik. Nun wird Boris Johnson überprüft.