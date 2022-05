Boris Johnson hat die Verantwortung für die Verluste der konservativen Tories bei den Kommunalwahlen in Großbritannien übernommen. »Wir haben eine harte Nacht hinter uns in einigen Teilen des Landes«, gestand der wegen der Partygate-Affäre unter Druck stehende Premierminister ein. »Aber andererseits haben wir auch Zugewinne gemacht an Orten, die lange nicht, wenn überhaupt schon einmal, konservativ gewählt haben«, sagte Johnson am Freitag zu Reportern beim Besuch einer Schule in London.