In einigen Aussagen »das Unterhaus in die Irre geführt«

Er akzeptiere, dass in einigen seiner Aussagen »das Unterhaus in die Irre geführt worden« sei und er entschuldige sich dafür, betonte Johnson. Allerdings habe er zu keinem Zeitpunkt etwas verbergen wollen, sondern habe jeweils gesagt, was er zu dem entsprechenden Zeitpunkt für die Wahrheit gehalten habe. Er habe nicht wissen können, was die späteren Ermittlungen zu den Lockdown-Partys in der Downing Street zutage befördern würden, hieß es in den Einlassungen des früheren Premiers.