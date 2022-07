Rennen um die Johnson-Nachfolge Rishi Sunak auch in zweiter Abstimmung vorn

Neuer Premier soll spätestens im September feststehen

In jeder Runde scheidet die oder der Letztplatzierte aus. Spätestens am Mittwoch sollen die beiden übrig bleibenden Kandidaten feststehen. Zwischen ihnen entscheiden dann die Parteimitglieder in einer Stichwahl. Das Ergebnis soll spätestens am 5. September feststehen.

Die Bewerberinnen und Bewerber liegen bei vielen Themen nicht allzu weit auseinander. So zweifelt niemand den Brexit an, zu umstrittenen Plänen der Johnson-Regierung herrscht Einigkeit. Alle kündigen – wie vom Gros der Partei gefordert – Steuersenkungen an.

Frost greift Mordaunt an

Allerdings wird der Ton rauer. Unmittelbar vor der Abstimmung sprach der frühere Brexit-Minister David Frost seiner einstigen Stellvertreterin Mordaunt die Fähigkeit zum Regieren ab. Frost sagte dem Sender Talk TV: »Ich hatte das Gefühl, dass sie die Details nicht beherrschte, die bei den Verhandlungen im letzten Jahr notwendig waren.« Frost gilt als Unterstützer von Truss. Auch andere rechtskonservative Parteimitglieder attackierten die Staatssekretärin.