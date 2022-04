Im Rahmen der Partygate-Affäre um Lockdownverstöße im britischen Regierungssitz Downing Street verhängt die Londoner Polizei Strafen gegen Premierminister Boris Johnson und seinen Finanzminister Rishi Sunak. Das erklärte die britische Regierung in einem Statement.

Bereits vergangene Woche verhängte Scotland Yard zunächst 20 Bußgeldbescheide wegen Verstößen gegen Corona-Vorschriften.

Premierminister Boris Johnson war Anfang des Jahres wegen mutmaßlicher Lockdownpartys in der Downing Street massiv unter Druck geraten. Der Beginn polizeilicher Ermittlungen in der Sache verhinderte jedoch, dass ein mit Spannung erwarteter interner Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray in voller Länge veröffentlicht wurde.