House gab am Donnerstag zu, dass einige der Fotos schlimm wirkten, wandte jedoch ein: »Wir kümmern uns um das Gesetz und nicht darum, was schlimm aussieht.« Nur, weil auf einem Foto Alkohol zu sehen sei, bedeute das nicht, dass Coronaregeln gebrochen wurden.

Skandal um Lockdownverstöße: Scharfe Kritik an Johnsons politischer Führung in »Partygate«-Bericht

Johnson war wegen der Teilnahme an einer Feier zu seinem Geburtstag während eines Corona-Lockdowns mit einer Strafe belegt worden. Insgesamt wurden in der sogenannten Partygate-Affäre wegen verschiedener Treffen 126 Strafbefehle verteilt. In einem am Mittwoch veröffentlichten Untersuchungsbericht der Spitzenbeamtin Sue Gray werden der Regierung deshalb schwere Vorwürfe gemacht. Die Treffen hätten »nicht zugelassen werden dürfen«, heißt es dort.