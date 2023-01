Nahezu die gesamte Summe von Johnsons Nebeneinkünften ist den Berichten zufolge eingegangen, nachdem er im September den Posten des Premierministers geräumt hatte. Bezahlt wurde Johnson dabei für mehrere Reden. Die Entlohnung für diese Auftritte beläuft sich auf insgesamt 1,8 Millionen Pfund (gut 2 Millionen Euro).

Zum Jahresende wurde zudem bekannt, dass der frühere Premier einen Buchvertrag unterschrieben hat. Der Verlag Harper Collins will Johnsons Memoiren drucken – und hat dafür bereits einen Vorschuss in Höhe von mehr als 500.000 Pfund (568.000 Euro) gezahlt. In dem Werk soll es um Johnson Zeit an der Spitze der britischen Regierung gehen.