Truss hatte am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Sie war erst seit September im Amt . Auslöser waren Marktturbulenzen aufgrund ihres radikalen Wirtschaftsprogramms, das auch in den eigenen Reihen auf scharfe Kritik gestoßen war (lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelgeschichte ). Spätestens am kommenden Freitag soll die Nachfolge feststehen.

Als Favoriten auf die Truss-Nachfolge gelten derzeit der frühere Finanzminister Rishi Sunak und Penny Mordaunt, die Ministerin für Parlamentsfragen, sowie aus dem rechtskonservativen Lager die am Mittwoch zurückgetretene Innenministerin Suella Braverman.