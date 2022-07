Johnson und seine Konservative Partei stehen bereits seit Längerem wegen enger Kontakte zur Familie Lebedew sowie weiteren vermögenden russischen Staatsbürgern, von denen viele Großspender der Tories sind, in der Kritik. Lebedews Sohn Jewgeni, der die Zeitung »London Evening Standard« besitzt und Anteile an der Zeitung »Independent« hält, wurde auf Vorschlag Johnsons 2020 zum Mitglied des britischen Oberhauses ernannt. Im House of Lords trägt er den Titel »Baron von Hampton im London Borough Richmond upon Thames und Sibirien in der Russischen Föderation«. Die Ernennung wird derzeit von einem Parlamentsausschuss überprüft.