Boris Johnson übersteht Misstrauensvotum

Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden. 211 Abgeordnete der Tories sprachen dem Premier am Montagabend in London ihr Vertrauen aus, 148 Parlamentarier stimmten für eine Abwahl Johnsons als Parteichef und damit auch als Premierminister. Damit war das Ergebnis knapper als erwartet. 32 Stimmen fehlten am Ende, um Johnson zum Rücktritt zu zwingen.