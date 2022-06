Boris Johnson gewinnt Vertrauensfrage Wieder entwischt

Sieht so ein Triumph aus? Nachdem 40 Prozent der Tories ihren Regierungschef in die Wüste schicken wollten, droht dem Land wieder mal Chaos. Und in dem fühlt niemand sich wohler als Boris Johnson.

Eine Analyse von Jörg Schindler