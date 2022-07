Passant 1:

»Boris muss gehen!«

Das Vereinigte Königreich steckt in einer Regierungskrise, mal wieder. Am Dienstagabend sind die Minister für Gesundheit und Finanzen zurückgetreten, zwei Mitglieder der Konservativen Partei. Am Mittwochvormittag kündigten mindestens zwei Staatsskretäre ihren Job. Klare Zeichen des Misstrauens gegen Premierminister Boris Johnson, auch wenn der zunächst ankündigte, weitermachen zu wollen.

Auf den Straßen von London und Manchester können sich viele jedoch nichts anderes vorstellen als ein baldiges Ende seiner Amtszeit.

Passant 2:

»Er sollte gehen. Er hätte vor langer Zeit schon gehen sollen.«

Reporterin:

»Wie lange, glauben Sie, kann er sich noch an die Macht klammern?«

Passant 2:

»Ich glaube nicht, dass er das kann. Das ist ein lebender Toter.«

Passant 3:

»Genug ist wirklich genug.«

Passantin 4:

»Ich bin einfach überrascht, dass er noch da ist. Ich glaube wirklich, es geht jetzt um Stunden. Wir zählen nur noch die Stunden.«

Aber nicht alle Briten sind unzufrieden.

Passant 5:

»Ich finde, er soll bleiben. Denn meiner Meinung nach hat er einen großartigen Job gemacht beim Brexit und bei Corona. Und auch bei der Ukraine schlägt er sich gut. Jeder hat Schwächen, aber ich finde, seine guten Eigenschaften überwiegen seine Fehler.«

Passantin 6:

»Er musste mit einigem fertigwerden, alle anderen haben sich aus dem Staub gemacht. Also alles in allem finde ich, die Leute sollen ihn ruhig kritisieren, aber sie sollen erstmal zeigen, dass sie es besser können.«

Ob sich wirklich bald andere an Johnsons Stelle ausprobieren können, ist ungewiss. Viele seiner Gegner fürchten, dass es ihm am Ende doch wieder gelingt, sich irgendwie herauszuwinden.

Passantin 7:

»Wie nennen sie ihn? War es ›eingefettetes Ferkel‹, wie ihn eine der Zeitungen heute Morgen genannt hat?«

Passant 8:

»Eine der wohlwollenderen Bezeichnungen für ihn, finde ich.«

Passantin 7:

»Wer weiß, er hat so lange überlebt…«

Passant 8:

»Wie spät ist es jetzt?«

Passantin 7:

»Wir haben gestern schon spekuliert, ob er vor uns in Ferien geht. Wir sind Lehrer…«

Passant 8:

»Wir hoffen noch.«

Die Schulferien in England haben an diesem Mittwoch begonnen. Noch ist Boris Johnson im Amt.